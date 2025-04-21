2025’TE DENGELER DEĞİŞİYOR

2025 yılına yaklaşırken, dünya genelinde dengelerin değişimi hız kazanıyor. Bu süreçte Rusya ve İran, tarihi bir adımla dikkatleri Moskova-Tahran iş birliğine çekiyor. Yıllardır süregelen Suriye’den enerji piyasalarına uzanan ilişkileri, artık resmi bir biçimde yeniden düzenliyor. Rusya ile İran arasındaki bağlarda önemli bir gelişme yaşandı.

PUTİN ANLAŞMAYI İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile yapılan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylandığına dair yasayı imzaladı. Putin’in onayladığı bu anlaşma, Rusya’nın resmi hukuki bilgi portalında yayımlandı ve kamuoyuna duyuruldu.

RESMEN STRATEJİK ORTAK STATÜSÜNE GEÇİLDİ

Gerçekleştirilen anlaşma, Moskova ile Tahran arasındaki uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hukuki bir çerçeve oluşturuyor. Bu adım, iki ülkeyi “stratejik ortak” statüsüne taşırken, saha kapsamı savunmadan enerjiye, finans, ulaşım, sanayi, tarım, bilim, kültür ve teknoloji gibi geniş bir alanı kapsıyor.

PUTİN, ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz hafta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Moskova’da Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arakçi, iki ülke arasında imzalanacak olan “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın iş birliği için önemli bir gösterge olduğunu belirtti. İki ülkenin ilişkilerinin her alanda derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, Putin de ikili ilişkiler ve uluslararası konularda iş birliğinin, iki halkın menfaatine hizmet edeceğini ve bölgesel istikrarı artıracağını vurguladı.