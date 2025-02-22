Kaptan, Beşiktaş Gemisi İle Çarpıştı

UÇAK GEMİSİ ÇARPISININ DETAYLARI

“Nimitz” sınıfı uçak gemisi olan USS Harry S. Truman (CVN 75), Mısır’ın Port Said kenti çevresinde faaliyet gösterirken “Beşiktaş-M” isimli ticaret gemisiyle çarpıştı. Bu çarpışmanın uçak gemisi için herhangi bir tehlike yaratmadığı belirtiliyor fakat geniş kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

SORUŞTURMALAR VE GÖREVDEN ALMA

ABD Donanması, soruşturma sürecinde Kaptan Snowden’in görevden alınmasına karar verdi. Görevden alma kararı, ABD Ordusu aracılığıyla şu şekilde duyuruldu: “Snowden geçici olarak Atlantik Deniz Hava Kuvvetlerine atanacak. Görevden alma, Truman’ın 12 Şubat’ta Akdeniz’de Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında gerçekleşen çarpışma sonrasında yapıldı. ABD Donanması, komuta subaylarını en yüksek standartlarda tutar ve bu standartlar karşılanmadığında sorumluluk almaktan kaçınmaz.”

TİCARET GEMİSİ HAKKINDA BİLGİLER

“Beşiktaş-M” isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre görülüyor.