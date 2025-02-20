Kar Eğlencesinden Dönenler Mahsur Kaldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ
Olay, Atakum ilçesinin Çamlıyazı Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, jandarma ekipleri Çamlıyazı Merkez Sokak üzerinde devriye gezdikleri esnada yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak yan yattı.
VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI
Ekipler, buzlanan bölgenin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yolun kapanmasını engelleyerek vatandaşların zarar görmesini önlemeye çalıştı. Kocadağ’da karla oynadıktan sonra dönüş yolunda bulunan yaklaşık 30 kişi de bu süreçte mahsur kaldı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Mahsur kalan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bu kişilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.