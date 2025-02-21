Kar Fırtınası: Meteoroloji’den Uyarılar Geldi

Türkiye’de YOĞUN KAR YAĞIŞI ve ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİSİ

Türkiye, yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi birçok bölgede kar fırtınası, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarılar yaptı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. Bazı illerde eğitime ara verildi.

İSTANBUL’DAKİ HAVA DURUMU VE EĞİTİM ARA VERİLMESİ

Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı, bugün en yoğun seviyeye ulaşacak. Dün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gün içinde tüm şehri etkisi altına aldı. İstanbul Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı. Kar yağışının 23 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor ve ‘Altay Kar Fırtınası’ olarak adlandırılan bu sistemin 70 ilde etkili olacağı belirtiliyor.

ULAŞIMDA TEDBİRLER ALINIYOR

İstanbul’da kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilememesi için tuzlama ve kar küreme çalışmaları hızlandırıldı. Ayrıca, sarı ve turuncu kodlu uyarılar verilmiş olan en riskli bölgeler de açıklandı. Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Samsun ve Karabük bulunuyor. Turuncu kodlu uyarı verilen iller ise Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce olarak sıralanıyor.

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca trafikte mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmaları öneriliyor.