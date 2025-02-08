Kar Heykeli Sanatçılarından Mimar Sinan’a Övgü

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE HEYKEL ÇALIŞMASI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatçılar, Kayseri’nin dünyaca ünlü değeri Mimar Sinan’ın kardan heykelini yaptı. Burada sanatını sergileyen Sanatçı Ali Akargöl, yağan yoğun karı fırsat bilip, Kayseri’nin sanatına ruh kazandıran Mimar Sinan’ın kardan heykelini oluşturdu. Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kültepe tabletleri, çivi yazısı ve taş oymacılığı konularında da eserler veren Akargöl, kar yağışından yararlanarak bu çalışmalara yöneldiğini ifade etti.

KAR HEYKELİ YAPMA HEDEFİ

Yoğun kar yağışının ardından heykel çalışmaları gerçekleştiren Akargöl, geçmişte Erciyes’te kar heykelciliği yaptığını da dile getirdi. Yağan kara aldırış etmeden ve vatandaşların yoğun ilgiyle izlediği bir ortamda, “Kardan figürler çalışıyorum burada. Şimdiki çalışmamız Mimar Sinan. Kar yoğunluğumuz fazlalaşıp yeteri kadar kar yağarsa farklı çalışmaları yapacağız,” şeklinde konuştu.

Hava koşullarının uygun olması ve kar yağışının sürmesi halinde, Hunat Hatun’un büstünü yapmayı da düşündüğünü aktaran Akargöl, “Burada hatta Hunat Hatun’un büstünü yapmayı düşünüyorum ama hava şartları ve kar yeterince yağarsa onu da yapmayı düşünüyoruz. Görmek isteyenler Hunat Hatun Kültür Merkezi’ne gelirlerse, burada çalışmalarımızı görebilirler, resim çekinebilirler, güzel bir zamanı değerlendirip anı olarak kendilerine kalabilir,” dedi. Çalışmalarını yerinde izleme fırsatı bulan vatandaşlar da fotoğraf çekmeyi unutmadı.