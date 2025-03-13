Kar Kalınlıkları, Kayak Merkezlerinde Yükseldi

Son günlerde Türkiye’nin doğusunda bahar havasının etkisi sürerken, kar yağışı da etkisini gösteriyor. Kırsal alanlarda kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ancak kayak merkezleri için bu durum kar kalitesinin artmasına yol açıyor. Kayak merkezleri arasında düzenlenen bir rekabetle Palandöken, 140 santimetre ile en fazla kar kalınlığına sahip merkez oldu.

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları şu şekilde sıralandı: Palandöken 140 santimetre, Nemrut 127, Kartalkaya 120, Ergan 118, Palandöken 2 103, Sarıkamış 88, Uludağ 85, Hakkari 72, Erciyes 71, Çambaşı 65, Zigana 64, Kartepe 62, Hesarek 61, Mersivan 58, Kop 41, Davraz 36, Yıldızdağı 35, Yalnızçam 34 ve Yedikuyular 13 santimetre.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU

Bu sabah itibarıyla kayak merkezlerinin hava durumu ise şu şekildedir: Palandöken -1 ile 6 derece arasında, Nemrut -2 ile 11, Kartalkaya 4 ile 12, Ergan 1 ile 8, Palandöken 2 -2 ile 8, Sarıkamış -3 ile 10, Uludağ 10 ile 15, Hakkari -7 ile 4, Erciyes 1 ile 13, Çambaşı 4 ile 11, Zigana 12 ile 14, Kartepe 10 ile 18, Hesarek -1 ile 7, Mersivan 6 ile 16, Kop -3 ile 12, Davraz 1 ile 11, Yıldızdağı 4 ile 15, Yalnızçam -9 ile 7 ve Yedikuyular 1 ile 8 derece arasında değişiyor. (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı)