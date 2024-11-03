“Kar Şoku, Pastırma Sıcaklarını Unutturuyor! Uyarılar Art Arda Geldi”

SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞLARI GÜNDEMDE

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kişi “Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak havaların ısınmasını bekleyenler için olumsuz bir haber var. Bu yıl “pastırma sıcakları” olmayacak ve sıcaklıklar daha da düşecek. Kar yağışı farklı bölgelere yayılacak. Meteoroloji ve uzmanlar, yoğun kar yağışı için uyarılarda bulundu. İşte il il hava durumu bilgileri… Kar bu yıl erkenden bastırdı ve sıcaklıklardaki ani düşüş ile birlikte yoğun kar yağışının etkisi artacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge hava durumu tahminini paylaşarak kar uyarısında bulundu.

YAĞIŞLARDA ŞİDDETLİ ARTIK

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “Bugün Marmara’nın doğusunda, Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlar var. Yağışlar Sinop, kıyı Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş.Urfa, Siirt, Batman ve Mardin’de yer yer kuvvetli yağmur olarak etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Hakkari ile Şırnak’ın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.” Ayrıca, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın kuvvetli olacağı da belirtiliyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede düşmesi (5 ila 9 derece) bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise Karadeniz dışında başka bir yağış olabileceği öngörülmüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği ve Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve bazı illerde aralıklı yağış görülmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz’de ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği dikkate alınmalı.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş. Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceğinden dolayı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, doğusunda Kırklareli’nin kıyısı, Çanakkale’nin iç kısımları ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

Özetle, hava durumu oldukça değişken, bu yüzden bölgesel detayları takip etmek önemli. Bu dönemsel dengesizlik, çeşitli hava olaylarına neden olabilir.