Kar ve Fırtına Uyarısı: Yeni Meteoroloji Raporu

METEOROLOJİ GÜNCELLEME YAPTI

Meteoroloji, güncel verileri paylaştı ve 12 şehir için alarm verildi. İstanbul’da kar, havada kalmakla beraber yeni uyarılarla sağanak yağış ve karla karışık yağmur beklentisi duyuruldu. Hafta sonu için kar yağışı bekleniyor. İstanbul’a dair yeni uyarıda havada kar olduğunu belirtiyor. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu dahil olmak üzere detaylar…

YAĞIŞLI HAVALAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olması, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısının yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusundan kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.

HAVA SICAKLIĞI VE ETKİLERİ

Hava sıcaklığının, kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede, kuzey, iç ve batı bölgelerinde 4 ila 10 derece azalması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi öngörülüyor.

GELİŞEN DURUMLARA AMAN DİKKAT!

Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın olumsuzluklar yaratabileceği belirtiliyor ve dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.

İSTANBUL’DA KAR MANZARALARI

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle önceki gün, öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının İstanbul’da bugün akşama kadar devam edeceğini aktardı. Kentte kar kalınlığının şu an 1-2 cm olduğunu belirten Şen, akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma riski olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLARDAN KAR KEYFİ

Sultangazi de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Araç ve çatıların üzerini kar kapladı, bazı vatandaşlar otomobil üstündeki karları temizleyerek güne başladı. Kartal Aydos Ormanı’nda sabah saatlerinde yağış, çevreyi beyaza bürüdü ve kar topu oynamak isteyenler ortaya çıktı.