Kar Yağışı Ülke Genelinde Etkisini Gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün daha önceki uyarılarının ardından beklenen kar yağışı nihayet başladı. Gece saatlerinde meydana gelen kar yağışı, sabahın erken saatlerine doğru etkisini artırdı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkenin birçok yerinden benzer etkiler bildirildi. Bazı il ve ilçelerde ana cadde ve sokaklar karla kaplanırken, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Bu durum, göz alıcı kartpostallık manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU ŞEHİRLER

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini sürdürmekte.

Ankara, yoğun kar yağışıyla güne merhaba dedi.

İstanbul’da ise karla karışık yağmur ara ara etkili olmaya devam ediyor.

