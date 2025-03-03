Kar, Yağmur ve Çığ Tehlikesi Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mart 2025 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkenin büyük kısmının parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceği ifade edilirken, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ile Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı gibi pek çok ilde aralıklı yağışlar olacağı bildiriliyor. Yağışların durumu ve etkilenen bölgeler hakkında detaylar veriliyor.

yağmur ve kar durumu

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ile Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir’in güneyi, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt’te genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’de kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması muhtemel.

sıcaklık ve rüzgar durumu

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları yağışla birlikte 3-5 derece düşecekken, diğer bölgelerde büyük bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzey yönünden hafif esecek, ancak Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de rüzgar hızı 30-60 km/saat ile kuvvetli bir şekilde hissedilecek.

meteoroloji uyarıları

Meteoroloji’den gelen üç kritik uyarı dikkat çekiyor: Kuvvetli Kar Yağışı ile ilgili olarak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’de kar yağışlarının yoğun olabileceği ifade ediliyor. Bu durum ulaşımdaki aksamalar ve görüş mesafesinin azalması gibi riskleri artırabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgar uyarısı da önemli: Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızı 60 km/saate kadar çıkabiliyor, bu da çatılar, tabelalar ve ağaçlar için tehlike oluşturabiliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ riski yüksekken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve zaman zaman sis durumu bekleniyor.