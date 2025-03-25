Kara Yolları Bayram İçin Hazırlandı

RAMAZAN BAYRAMI YOLCULUĞUNA HAZIRLIKLAR

Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Milyonlarca insan, bayram tatilinde memleketlerine veya tatile gitmek için yola çıkacak.

ALTYAPI BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde kara yollarında alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı ulusal kara yolu ağında tüm önlemlerin alındığını belirtti. Yoğun seyahatlerin yaşandığı kara yollarında “Turuncu ekiplerimiz” 7-24 esasına göre görev yapmaya devam edecek. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliği ile denetimlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DURDURULACAK

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde bayram döneminde anlık izleme ve takiplerin yapılacağını ifade etti. Kara yolu ağındaki önemli noktalarda bulunan sensörlerden ve kameralar aracılığıyla verilerin koordine edildiğini söyledi. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği yerlerde, Ramazan Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verileceğinin altını çizdi.

TRAFİK İŞARETLERİ GÜNCELLENDİ

Bakan Uraloğlu, kara yolu ağındaki trafik işaret levhaları, oto korkulukları ve sinyalizasyon sistemlerinin kontrol edilerek eksikliklerin tamamlandığını vurguladı. Kirli levhaların ve görünürlüğü azalan trafik işaretlerinin görünür hâle getirildiğini belirtti. Aşırı yağışlar sonucunda oluşacak sel sularının taşıt yolunu aşabileceği sınırlı durumlar için, onarım yaklaşım levhaları yerleştirildi. Ayrıca, taşıt yolu daralmaları olan kısımlarda trafik yönlendirmeleri için de onarım yaklaşımlarının kullanılacağını söyledi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ HERKESİN GÖREVİ

Bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Uraloğlu, “Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak, sevdiklerinizin ve diğer insanların güvenliği için çok önemlidir.” dedi. Uraloğlu, sürücülerin yol yapım yerlerindeki işaretlere ve belirtilen hız limitlerine uymalarının büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Tatil boyunca gidiş ve dönüşlerde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının bazı güzergahlarda yoğunluk oluşturduğuna dikkat çekti. Vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünden takip edebileceğini de sözlerine ekledi.