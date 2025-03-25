Kara Yolları Bayram Yoğunluğuna Hazırlıklı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Ramazan Bayramı’na çok az zaman kalmışken, milyonlarca yurttaş, bayram tatilinde memleketlerine ya da tatile gitmek üzere yola çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarındaki gerçekleştirilmiş olan bayram tedbirleriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bayram süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal kara yolu ağına yönelik bütün önlemlerin alındığını belirtti.

YOL GÜVENLİĞİ İÇİN TURUNCU EKİPLER GÖREVDE

Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir seyahat geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. “En yoğun seyahatin gerçekleştiği kara yollarında ‘Turuncu ekiplerimiz’ 7-24 esasına göre çalışmaya devam edecek.” diyen Uraloğlu, ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde denetimlerin kesintisiz sürdüğünü dile getirdi.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA DÜZENLEME

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezinde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takiplerin yapılacağını söyleyen Uraloğlu, “Kara yolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor.” dedi. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde, zorunlu olmadıkça bu çalışmalara bayram süresince ara verileceğini ifade etti.

TRAFİK İŞARETLERİ KONTROL EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, kara yolu ağında trafik işaret levhalarının, oto korkuluklarının, sinyalizasyon sistemlerinin ve kenar dikmelerinin denetlendiğini vurguladı. Kirlenmiş levhaların görünür olmasını sağladıklarını söyleyen Uraloğlu, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yollarını aşması durumunda onarım yaklaşım levhalarının yerleştirileceğini belirtti. Ayrıca, taşıt yolundaki daralmalarda ve heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kesimlerde de trafik yönlendirme levhaları kullanılacağını aktardı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ HERKESİN SORUMLULUĞU

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde vatandaşların traffic kazalarından kaçınması için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. “Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak, sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir.” şeklinde konuşan Uraloğlu, sürücülerin yol yapım alanındaki uyarı levha ve işaretlerine uymalarının önemini belirtti. Ayrıca, tatil dönemi gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmasının, belirli güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturabileceğini de ekledi. Uraloğlu, seyahat edenlerin yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünden takip edebileceklerini de duyurdu.