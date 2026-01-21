Karabağ Tarihe Geçen Geri Dönüşüyle Şampiyonlar Ligi’nde 3-2 Galip Geldi

Şampiyonlar Ligi’nin 7. hafta karşılaşmasında Karabağ, evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maç, Karabağ’ın son saniyede attığı golle 3-2’lik skorla sonuçlanarak Azerbaycan futbol tarihinde unutulmaz anlar yaşattı.

GERİ DÖNÜŞ DESTANI

Karabağ, 78. dakikada 2-1 mağlup durumdayken mücadeleyi bırakmadı. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Duran’ın golüyle durumu eşitledikten sonra, uzatma dakikalarında (90+4) Mustafazada’nın attığı golle tarihi bir geri dönüş sergiledi. Bu gol, stadyumda ve tüm Azerbaycan genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

SON DURAK: LIVERPOOL

Bu zaferle puanını 10’a çıkaran Karabağ, son 24 takım arasına girme şansını son maça taşımış durumda. Azerbaycan temsilcisi, tarihindeki en büyük başarılardan birine ulaşmak için son karşılaşmasında İngiliz devi Liverpool’un sahasında boy göstermeye hazırlanıyor. Karabağ, bu zorlu deplasmandan istediğini alması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez üst tura çıkarak tarihe imza atacak.

FRANKFURT VEDA ETTİ

Karabağ’ın elde ettiği bu tarihi galibiyetin ardından Galatasaray’ın rakibi Frankfurt, matematiksel olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.