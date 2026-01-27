Karabağlar’da Trafik Kavgasında Demir Sopa ve Bıçak Korkusu

karabaglar-da-trafik-kavgasinda-demir-sopa-ve-bicak-korkusu

Dehşet Verici Olay Karabağlar’da Gerçekleşti

Dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar’da yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı. İki araç sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.K. (29) isimli sürücü, aracından aldığı demir sopa ile karşı araçtaki sürücünün ayaklarına vurdu ve saldırdı. Saldırgan, daha sonra aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla mağduru bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Olay anında araçta bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının olayı yatıştırma çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Görüntüler Sosyal Medyaya Yayıldı, Saldırgan Gözaltına Alındı

Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde saldırganın, 35 FA 0333 plakalı aracın sürücüsü İ.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, sosyal medyada yer alan trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Trafik İhlalleri Sonucu Ehliyeti 2045’e Kadar Alındı

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, İ.K.’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde birçok ihlal nedeniyle işlem yapıldığı belirlendi. Plakasız araç kullanma, görüşü engelleyecek aksesuarlarla sürüş yapma, ehliyetsiz araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 7 ayrı maddeden toplamda 35 bin 919 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, ceza puanının dolması nedeniyle sürücünün ehliyeti 2045 yılına kadar geri alınırken, aracı da trafikten men edildi. İ.K. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

