Karabey Köyünde Su Şebekesine Çığ Düştü

KIŞ KOŞULLARI VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava devam ediyor. İlçeye 22 kilometre mesafede bulunan 100 haneli ve 750 nüfuslu Karabey köyü, içme suyu ihtiyacını karşılayan şebeke sisteminin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Bu durum, su borularının zarar görmesine yol açarak, şebeke suyu akışını ciddi şekilde azalttı. Köylüler, çığ tehlikesinin devam ettiğini ve bu sebeple onarım işlemlerinin yapılamadığını belirterek yetkililerden acil yardım talep ediyor.

ACİL YARDIM BEKLENTİSİ

Köye 3 kilometre uzaklıktaki ana su kaynağına ulaşmak için yola çıkan İlhan Yılmaz, kar yağışı nedeniyle üç gündür bölgeye gidemediğini ifade ediyor. Kar yağışının sona ermesinin ardından bölgeye ulaştıklarında, kaynağın bulunduğu alana çığ düştüğünü fark ettiklerini aktarıyor. Yılmaz, “İkinci çığ riski nedeniyle de çalışma yapmadan dönmek zorunda kaldık. Boruların tamamen donmaması için bir an önce çalışma yapılmalı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diyerek acil destek talebinde bulunuyor.