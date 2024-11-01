“Karabük’te Antik Kentte Sikke ve Fibula Bulundu”

ANTİK KENTTE DEĞERLİ BULUNTULAR

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılar sonucunda, 2’nci yüzyıla ait bir sikke ile 5’inci yüzyıla ait bir fibula ortaya çıkarıldı. Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde, M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis’te arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığındaki ekip, mezarlardan Nehir Tanrısı betimi içeren sikke ile arbalet tipi bir fibulayı gün yüzüne çıkardı. Sikkenin 2’nci yüzyıla, fibulanın da 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

ÖNE ÇIKAN BİLGİLER VE GELENEKLER

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, güney nekropolde yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait ölü gömme geleneklerine dair önemli veriler elde ettiklerini belirtti. “Bunlardan en dikkat çekici olanı, Roma Dönemi’nde Hadrianapolis’te basılmış bir sikke. Bu sikkede, Hadrianapolis’e ait olduğunu gösteren bir etnikonun yanı sıra Nehir Tanrısı betimi yer alıyor ve altında ‘Kezios’ yazısı bulunuyor. Bu yazıt, Antik Dönem’de Eskipazar Çayı’nın adının Kezios olduğunu göstermesi açısından çok değerli bir bilgi sunuyor. Bu bilgi, gerçekten literatürde olmayan bir bilgi. Mezarın içerisinde bu sikkenin ortaya çıkması da bunun bir ‘Charon sikkesi’ olarak mezar içerisinde bırakıldığını da gösteriyor. Demek ki Hadrianapolis’te 2’nci yüzyılda da yine Roma İmparatorluğu’nda ‘Charon’ geleneğinin devam ettiğini de bu şekilde görmüş olduk,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GELENEKSEL MEZAR KÜLTÜRÜ VE BULUNTULAR

Doç. Dr. Çelikbaş, güney nekropolündeki mezarlarda ortaya çıkan en önemli buluntu olan sikkenin milattan sonraki 2’nci yüzyıla ait olduğunu, diğer buluntuların ise 5’inci yüzyıla ait olduğunu belirtti. “Yaklaşık olarak burada güney nekropoldeki ölü gömme geleneği, yaklaşık 300 yıl kesintisiz bir şekilde devam etmiş. Kaya mezarlarından oluşan bir alanda, bu tip mezarların içerisinde ölü kültüne ait buluntuların ortaya çıkması çok önemli. Çünkü Güney Paflagonya bölgesinde, şu anda nekropol kazısı yapan tek antik kent; Hadrianapolis. Hadrianapolis’te de bu mezarların içerisinde bu şekilde o dönemin hem kültürünü, sanatını yansıtan hem de dini inanışı yansıtan buluntuların da ortaya çıkması, bizi hem şaşırttı hem sevindirdi,” dedi. Ayrıca, arbalet tipindeki fibulanın çok zarif bir süslemesi olduğunu vurgulayarak, “Aslında baktığımızda bunun bir takı olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü fibulalar Antik Dönem’de sadece kumaşların uçlarını birbirine tutmak için değil, ayrıca estetik anlamda da kullanılan objelerdir,” ifadelerini kullandı.