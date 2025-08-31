Karabük’te Araçlar Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA DETALELERİ

Olay, Karabük-Ankara kara yolunun Ovacık ilçesi ayrımında gerçekleşti. Ankara istikametine doğru giden E.G. yönetimindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A. yönetimindeki 78 SA 015 plakalı araçla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçeye devrildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücü E.G. ile birlikte otomobilde bulunan A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.