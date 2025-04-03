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Karabük’te Feci Kaza: Ölü Sayısı 4 Oluyor

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KAZA VE KURBANLAR

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden yola çıkarak kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uluışık’ın kullandığı otomobile, Karabük yönünden Ankara istikametine giden Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki tır çarptı. Bu kaza sonucunda otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35), olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR VE HASTANE DURUMU

Kazada ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ise ilk müdahaleden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, sürücü Aziz Uluışık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Feride Uluışık’ın halen hayatı tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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