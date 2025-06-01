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Karabük’te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Karabük-Bartın karayolu üzerindeki İnceçay köyü Soğuksu mevkiinde, Kurtuluş Ayaşlı’nın (29) kullandığı 34 GNA 814 plakalı otomobil, virajı dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı yönden gelen İsmail Keskin’in (43) yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Bu kazada otomobil sürücüsü İsmail Keskin (43), araçta bulunan Suriye uyruklu Abdülhamit Elsefer (23) ve Ayham Aldarwısh (25) ile diğer araçta yer alan Kurtuluş Ayaşlı, Ayşenur Ayaşlı (29), Gülseren Ayaşlı (55), Emine Gültekin (35) ve Yağmur Gültekin (12) yaralandı. Araçtan yola savrulan yaralılara, kazanın yakınında bulunan diğer sürücüler yardım etti. İhbar üzerine olay mahalline jandarma, polis ve ambulanslar yönlendirildi. Olay yerindeki sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, onları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi’ne göndermiştir.

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