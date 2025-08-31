Karabük’te Otomobiller Çarpıştı: 1 Çocuk, 3 Yaralı

KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, Karabük-Ankara kara yolunun Ovacık ilçesi yol ayrımında gerçekleşiyor. Ankara istikametine giden E.G. yönetimindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.A. yönündeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçeye devriliyor.

SALGIN YARALILAR VE YARDIM EKİPLERİ

Kaza sırasında sürücü E.G. ile birlikte otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralanıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.