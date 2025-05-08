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Karabük’te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

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KANUN DIŞI FAALİYETLERİ ENGELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eskipazar ilçesi merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, farklı tarihsel dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 14 tarihi obje ele geçirildi.

SUÇLARLA MÜCADELEDE YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, E.P. isimli şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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