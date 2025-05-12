Karaciğer yağlanması artıyor; dikkat!

KARACİĞER YAĞLANMASI HER GEÇEN GÜN ARTAN BİR SORUN

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, karaciğer yağlanmasının sebepleri ve risk faktörlerini açıklıyor. Prof. Dr. Bilgiç, günümüzde karaciğer yağlanmasının en önemli sağlık problemlerinden biri haline geldiğini vurguluyor. Son 30-40 yılda yaşanan artışa işaret ederken, bu durumu “Karaciğer yağlanması günümüzün hastalığıdır. Son yıllarda obezitenin artması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketiminin artması bu sorunun temel sebepleri arasındadır. Obezitenin artması, karaciğer yağlanması vakalarını da beraberinde getirmektedir” sözleri ile dile getiriyor.

KARACİĞER YAĞLANMASININ ÜÇ FARKLI TİPİ

Prof. Dr. Bilgiç, karaciğer yağlanmasını üç ana başlık altında inceliyor. “Birincisi, Non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu tür yağlanma genellikle obezite ve diyabet hastalarında görülür. Ancak genetik yatkınlık nedeniyle zayıf bireylerde de ortaya çıkabilir. İkincisi, alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Alkolün uzun süreli ve düzenli olarak tüketilmesi sonucu meydana gelir. Üçüncüsü ise metabolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu yağlanma, bazı hastalıklarla birlikte gelişen metabolik sendromun bir parçasıdır” diyor.

Prof. Dr. Bilgiç, karaciğer yağlanmasının belirti vermeden ilerleyebileceğini özellikle vurguluyor. Bu durumun yüksek risk taşıyan bireylerde daha tehlikeli olduğunu dile getiriyor. “Karaciğer yağlanması bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Hastalar genellikle sağ üst kadranda dolgunluk ve ağrı hissiyle bize başvururlar. Ancak birçok vakada yapılan kan testlerinde veya başka nedenlerle çekilen ultrasonografide rastlantısal olarak tespit edilir. En riskli gruplar ise diyabet, alkol tüketimi ve obezitenin bir arada görüldüğü bireylerdir” şeklinde ifade ediyor.

KARACİĞER YAĞLANMASI ÜÇ EVREDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Karaciğer yağlanmasının ultrasonografi ile değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Ultrasonografide karaciğer yağlanması üç evrede incelenir: Steatoz 1 (S1), Steatoz 2 (S2) ve Steatoz 3 (S3). En ileri evre S3 olarak tanımlanır. Ayrıca karaciğerin sertliğini ve yağ miktarını ölçmek için Fibroscan adı verilen bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz yardımıyla karaciğer yağlanması kantitatif olarak değerlendirilmektedir” diyor.

KARACİĞER YAĞLANMASI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Son yıllarda karaciğer yağlanmasının karaciğer sirozu ve yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, “25 yıldır hekimlik yapıyorum. Eskiden karaciğer sirozunun en sık sebebi hepatit B ve C iken, günümüzde karaciğer yağlanması bu hastalıkların yerini almaktadır. Bu da gösteriyor ki, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi karaciğer sağlığını korumada kritik rol oynamaktadır” ifadelerini kullanıyor.