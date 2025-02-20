Karadeniz’de Denizanası Artışı Sebepleri Açıklandı

DENİZANASI ARTISININ NEDENLERİ

Deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi, av baskısı, doğal döngüde meydana gelen değişim ve kirlilik gibi etkenler, Karadeniz’deki denizanası varlığında artış yaşanmasına yol açıyor. 175 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridiyle Sinop’ta iç liman bölgesinde binlerce denizanası gözlemlendi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, yılın bu döneminde bu kadar çok sayıda denizanasının toplanmasının çeşitli sebepleri olabileceğini belirtti. Önceki dönemlerde Samsun kıyılarında benzer durumlarla karşılaştıklarını vurgulayan Bat, şubat ayıyla birlikte Sinop kıyılarında denizanası varlığının yoğunlaşmaya başladığını ifade etti.

İKLİMSEL DEĞİŞİMİN ETKİSİ

Prof. Dr. Levent Bat, bu durumun temel nedenlerine ilişkin bilgiye şu şekilde aktardı: “Bunlar içerisinde en önemli etken, iklimsel değişiklik. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabiliyor. Kıyılarda daha yüksek su sıcaklıkları, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor. Bunun yanı sıra aşırı avcılık durumunda aynı zooplankton organizmalarını tüketen balıkların avlanması, denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor. Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bu durum, onların küçük balıklarla ortak besin kaynakları olan zooplankton organizmalarına bağlı olarak gelişebilir.”

İSTİLACI TÜRLERİN ETKİSİ

Denizanası yoğunlaşmasının bir başka sebebinin de doğal döngünün değişimi olduğuna dikkat çeken Bat, Karadeniz’de son yıllarda istilacı olarak nitelendirilen farklı tür deniz canlılarına rastlandığını vurguladı. Bu türlerin, denizanası artışına katkıda bulunabileceğini belirten Bat, “İstilacı türler, gemi sintine suyu veya gemiye yapışarak gelen türler aracılığıyla Karadeniz ekosisteminin yavaş yavaş değiştiğine işaret edebilir. Bu durum, denizanalarının bu dönemlerde artmasına zemin hazırlıyor.” dedi.

KİRLİLİĞİN ROLÜ

Prof. Dr. Bat, denizanalarının çoğalmasının sebeplerinden biri olarak kirliliği de gündeme getirerek, “Bu noktada hafif kirlilikten bahsetmek mümkün olabilir. Kıyı bölgelerinin özellikle evsel atıklarla kirlenmeye başlaması, buradaki besin miktarında ya da besleyici elementlerde artış göstermesine sebep oluyor. Böyle bir ortam, denizanaları için elverişli hale geliyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde denizanalarında yoğun artış yaşanması mümkün olabiliyor.” şeklinde konuştu.