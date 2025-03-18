Karadeniz’de Hızlı Kar Eriyor, Heyelan Artıyor

HAVADAKİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ HEYELANLARI ARTIRIYOR

Doğu Karadeniz bölgesinde, son günlerde belirgin bir şekilde artan hava sıcaklıkları ve özellikle yüksek kesimlerdeki karların hızlı erimesi, heyelan olaylarının artışını beraberinde getiriyor. RTEÜ Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, bu durumu küresel iklim değişikliğinin etkileri ile ilişkilendiriyor. Prof. Dr. Kaya, aşırı yağışların heyelanları tetikleyen faktörlerden biri olduğunu vurguluyor. Son üç ay boyunca etkili olan kar yağışı, yerini 25 dereceye ulaşan sıcak hava koşullarına bıraktı. Bu ani sıcaklık değişimi, yüksek bölgelerdeki karların hızla erimesine ve toprak ağırlığının artışına sebep oldu.

HEYELANLARIN NEDENLERİ VE TETİKLEYİCİLERİ

Prof. Dr. Kaya, bu durumun yüzeysel toprak akışını tetikleyerek çamur akmalarına ve taş düşmelerine neden olduğunu ifade ediyor. “Kar kütlesinin eriyip toprağa nüfuz etmesi, toprak ağırlığının artmasına sebep oldu. Bu da heyelanların artmasına yol açtı,” diyor. Kaya, heyelanların sadece kar erimesiyle kaynaklanmadığını, aynı zamanda yerleşim yerlerinde yapılan kazıların da bu durumu tetiklediğini belirtiyor. “Doğu Karadeniz’de dağınık yerleşim yapıları bulunduğu için bireysel yol veya temel kazısı yapılacaksa mutlaka uzman görüşü alınmalıdır,” uyarısında bulunuyor.

HEYELAN GÖSTERGELERİNE DİKKAT

Ayrıca Kaya, heyelan öncesi zamanlarda bazı belirtiler gözlemlendiğini de ifade ediyor. “Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulmalar ya da kapı ve pencerelerde kasılmalar yaşanıyorsa, bu durum olası bir heyelanı işaret edebilir,” şeklinde ekliyor. Bu açıklamalar, bölgedeki vatandaşların olası tehlikeleri daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.