Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

KARADENİZ DERBİSİNDE HEYECAN DORUKTA

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu, tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Samsunspor, Akyazı Stadyumu’nda hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiminde karşı karşıya geldi. Fatih Tekke’nin takımı Trabzonspor ile Thomas Reis’in ekibi Samsunspor arasında geçen Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.