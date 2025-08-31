Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

KARADENİZ DERBİSİNDE HEYECAN DORUKTA
Süper Lig’de 2025-2026 sezonu, tüm heyecanıyla devam ediyor. Ligin 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Samsunspor, Akyazı Stadyumu’nda hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiminde karşı karşıya geldi. Fatih Tekke’nin takımı Trabzonspor ile Thomas Reis’in ekibi Samsunspor arasında geçen Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun bulduğu golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak mücadelenin son dakikalarında, 88. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin attığı golle durumu eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.
PENALTIDA ŞAŞKINLIK
Maçın 62. dakikasında, Onuachu ceza sahası sol çaprazda iki rakibinin arasından sıyrıldı. Kaleci Okan’ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı kararı verdi. Fakat sonrasında yapılan VAR incelemesi ile bu karar iptal edildi.
Bu sonuç sonunda Trabzonspor, puanını 10’a çıkarırken, Samsunspor 1 maç eksikle 7 puana ulaştı. Trabzonspor, milli aradan sonra Fenerbahçe deplasmanına giderken, Samsunspor ise Antalyaspor’u evinde ağırlayacak.