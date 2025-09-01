Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

2025-2026 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğünde, Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdüğüyle başlayan Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

KARŞILAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak mücadelenin sonlarına doğru, 88. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin golü ile skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

PENALTIDAN DÖNEN ŞANS

Karşılaşmanın 62. dakikasında Onuachu, ceza sahası sol çaprazında iki rakibinin arasından geçerken kaleci Okan’ın müdahalesiyle yere düştü. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterse de, VAR incelemesi sonrasında verilen penaltı iptal edildi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 10’a çıkardı. Samsunspor ise 1 maç eksikle 7 puana yükseldi. Trabzonspor, milli aranın ardından Fenerbahçe’nin deplasmanına gidecekken, Samsunspor ise Antalyaspor’u evinde konuk edecek.