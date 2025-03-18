Karadeniz’i Bekleyen Büyük Tehlike

Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava Sıcaklıkları ve Heyelanlar

Hava sıcaklıklarının artışı ve yüksek kesimlerdeki karların hızlı erimesi, Doğu Karadeniz bölgesinde heyelanların sayısının artmasına sebep oluyor. RTEÜ Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, küresel iklim değişikliğinin bu durumu etkilediğini belirtiyor ve aşırı yağışların heyelanların tetikleyicisi olduğunu ifade ediyor. Son üç ayda yaşanan kar yağışlarının ardından, sıcak havaların 25 dereceye kadar çıkması, bu durumu daha da kötüleştiriyor. Bu ani sıcaklık değişimi, yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesine ve toprağın ağırlığının artmasına yol açıyor.

Heyelanların Artış Nedenleri

Prof. Dr. Kaya, toprak yüzeyindeki akışların hızlanmasının çamur akmalarına ve taş düşmelerine neden olduğunu belirtiyor. “Kar kütlesinin eriyip toprağa nüfuz etmesi, toprak ağırlığının artmasına sebep oldu. Bu da heyelanların artmasına yol açtı,” diyor. Heyelanların sadece kar erimesi ile değil, aynı zamanda yerleşim yerlerinde yapılan kazılarla da tetiklendiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Kaya, “Doğu Karadeniz’de dağınık yerleşim yapıları bulunduğu için bireysel yol veya temel kazısı yapılacaksa mutlaka uzman görüşü alınmalıdır,” uyarısını yapıyor.

Heyelan Belirtileri

Ayrıca Prof. Dr. Kaya, heyelan öncesi bazı belirtilerin de gözlemlendiğini aktararak, “Evlerde, arazilerde çatlaklar, bahçe çitlerinde, ağaç ve elektrik direklerinde yamulmalar ya da kapı ve pencerelerde kasılmalar yaşanıyorsa, bu durum olası bir heyelanı işaret edebilir,” diye ekliyor. Bu uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.