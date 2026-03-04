Karadeniz Üzerinden Art Arda İki Yağışlı Sistem

karadeniz-uzerinden-art-arda-iki-yagisli-sistem

Türkiye, Karadeniz’den gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde beklenen hava şartlarına dair açıklamalarda bulundu.

ART ARDA İKİ YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK

Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin, bugün yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olacağını ifade eden Tekin, bu yağışlı havanın perşembe günü yurdun kuzeyinden çekileceğini, ardından cuma günü yine Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin ülkeyi etkileyeceğini belirtti. Tekin, bu süreçte hava sıcaklıklarının yeni yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalacağını, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini vurguladı.

