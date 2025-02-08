Karadeniz Zeugması’nda Antik Dönem Bronz Filtresi Bulundu

KAZILARDAKİ ÖNEMLİ BULUNTU

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılarda, antik dönemde içecekleri süzmek ve daha keyifli bir içim sağlamak için kullanılan ‘Bronz Filtre’ gün yüzüne çıkarıldı. Budaklar köyü sınırlarında bulunan bu antik kent, milattan önce 1. yüzyılda kuruldu ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar yerleşim amaçlı kullanıldığı düşünülüyor. Hadrianopolis Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının başkanlığını Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yürütüyor.

KAZI ÇALIŞMALARI VE BULUNTULAR

Son dönemde yapılan kazılarda milattan sonra 5. yüzyıla ait bir ‘bronz filtre’ bulunması, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentteki kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında devam ettiğini belirtiyor. Kazı çalışmaları sırasında önemli arkeolojik bulgular elde ettiklerini ifade eden Çelikbaş, “Bu buluntulardan biri de bronz bir obje. Antik dönemde insanların içeceklerini süzdüğü ve daha konforlu bir şekilde içmelerine yardımcı olan bir filtre olduğunu tespit ettik. Obje, 9,2 santimetre uzunluğunda ve üzerinde taşıma halkası var. Antik dönemde bu bronz objenin bir kez kullanılmadığını, daha sonra temizlenip tekrar kullanıldığını göstermekte” diyor.

TARIMSAL FAALİYETLERİN ETKİSİ

Bronz filtrenin milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğunu vurgulayan Çelikbaş, Hadrianopolis’te o tarihlerde yoğun tarımsal faaliyetlerin yapıldığını belirtiyor. Hadrianopolis’te nar, elma, armut ve üzüm gibi meyvelerin yanı sıra arpa ve buğday gibi hububatın yetiştirildiği biliniyor. Çelikbaş, “Hububatın Hadrianopolis halkı tarafından tüketildiği net bir şekilde ortaya konmuştu” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, antik kentte elde edilen tarımsal ürünlerden çeşitli içeceklerin üretildiği, insanların içeceklerini tüketirken saz ve kamış gibi bitkisel malzemelerden elde ettikleri pipetlerin ucuna bu filtreyi takarak daha sağlıklı bir içim sağlandığı aktarılıyor. Çelikbaş, “Günümüzde pipetler plastikten üretilebiliyor. Antik dönemde pipetlerin bitkisel malzemelerden ve filtreli bronzdan imal edilmesi, o dönem insanların içeceklerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmelerine işaret ediyor” diye ekliyor.