Karahan: “Dezenflasyon Sürecini Sürekli Koruyoruz.”

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyonda düşüş genele yayılarak sürüyor. Talepteki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşme bu süreci destekliyor” diyerek enflasyonla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Temmuz ayındaki geçici artışa rağmen yıl sonu hedefinin sabit kalacağına dikkat çekti. Karahan, Ankara’da düzenlenen sunumda para politikası ve makroekonomik durum hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon sürecinin süregeldiğini belirten Karahan, olumsuz şokların bu süreci aksatmasına izin vermediklerini ifade etti.

FİYAT İSTİKRARI HAMDARDIR

Karahan, Ankara Sanayi Odası’ndaki sunumda, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz. Enflasyondaki düşüş genele yayılarak devam ediyor” diyerek fiyat istikrarının toplumsal refaha katkı sağlamadaki önemine değindi. Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu artırdığını söyledi. Karahan, “Talepteki dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir” şeklinde konuştu.

EKONOMİK BÜYÜME İLİMLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Karahan, sunum sırasında ekonomik büyümeye dair değerlendirmelerde de bulundu. Ekonomideki büyümenin ılımlı bir şekilde sürdüğünü belirten Karahan, istihdam artışının hizmetler sektöründen kaynaklandığını vurguladı. Ayrıca, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu belirtti. Karahan, Temmuz’da karşılıksız çek oranının ise tarihsel ortalamaya yakın seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti. Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğunu da sözlerine ekledi.