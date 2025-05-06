Karahan: Enflasyon düşene kadar sıkı politikalar

PARA POLİTİKASINDA DEVAM EDEN SIKI DURUŞ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğini belirtiyor. Enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini ve hazirandan bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ifade eden Karahan, özellikle hizmet ve mal enflasyonundaki düşüşün dikkate değer olduğunu dile getiriyor. Talepte oluşan dengelenmenin enflasyondaki azalmaya katkı sağladığını vurgulayan Karahan, Merkez Bankası’nın proaktif bir şekilde gerekli tedbirleri aldığını aktarıyor.

FİNANSAL OYNAKLIKLARIN ETKİLERİ

Karahan, küresel ticaretin belirsizliklerinin etkilerini değerlendirerek gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışları yaşandığını açıklıyor. Son dönemde finansal oynaklıkların Türk lirasının toplam sistem içindeki payına olan etkisinin sınırlı kaldığını belirten Karahan, para politikasında sıkı ve kararlı bir duruşun süreceğini tekrar ediyor.

DEZENFLASYON SÜRECİNDEN KAYNAKLANAN RİSKLER

Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklediğini, ancak beklentilerin bu sürecin devamı açısından risk oluşturduğunu ifade eden Karahan, Merkez Bankası’nın tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı bir biçimde kullanmaya devam edeceğini aktarıyor. Belirsizliklerin geçmiş dönemlere göre daha yüksek olduğuna dikkat çekerken, bu nedenle ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşunun sürdürüldüğünü belirtiyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DURAKLAMA

Son dönemdeki finansal piyasa gelişmeleri sebebiyle enflasyon beklentilerinde nisanda bir duraksama yaşandığını ifade eden Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurguluyor. Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek ve finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları atacak.