Karakıştaki Cinayet İçin Nedeni Açıklandı

OLAYIN SEBEBİ BELİRLENDİ

Merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri esnada silahlı bir saldırıya uğramıştı. Saldırının arka planındaki nedenler netleşti.

SİLAHLI SALDIRILARIN ARKASINDA HUSUMET VAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmayla, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit’in amcası ve kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit’in, kendisi gibi hurdacılık yapan Hıdır A.’nın akrabalarıyla arasında hurda alım-satım yüzünden bir husumet meydana geldiği öğrenildi. Bu husumet akabinde gelişen bıçaklı bir kavgada, Hıdır A.’nın bir yakını bıçaklandı. Bıçaklanan kişi daha sonra, Mehmet Koçyiğit’in bir akrabasına otomobil ile çarparak yaraladı. Taraflar karşılıklı olarak şikayetçi olmaları sonucunda, hastanede meydana gelen silahlı kavgada ise Mehmet Koçyiğit’in Hıdır A.’nın yakınlarından birini silahla yaraladığı kaydedildi.

YAKALANAN ZANLI CEVAP VERDİ

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirilen Hıdır A., “Neden çocuğu öldürdün?” sorusuna “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” şeklinde cevap verdi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Pazartesi günü, husumetlileriyle yaşanan silahlı çatışmada baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli olarak tespit edilen 60 yaşındaki Hıdır A., kısa bir süre sonra mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.