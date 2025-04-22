Karaman’da Duygusal Olaylar Yaşandı!

KAZA ANI

Akşam saatlerinde gerçekleşen bir olayda, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde C.Ö. yönetimindeki Mercedes marka otomobil, H.A. idaresindeki BMW marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle C.Ö. aracında sıkışarak yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından hızla sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uyumlu çalışması sayesinde sıkıştığı yerden çıkarılan baba, sağlık ekiplerinden ilk müdahaleyi aldıktan sonra sedyeye alındı. Ancak kazanın en duygusal anı, babanın elini tutan oğluna söylediği sözlerde yaşandı. “Ben iyiyim oğlum, ağlama” diye oğlunu teselli etmeye çalışan baba, çevredeki insanları duygulandırdı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı babanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, kazayla ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.