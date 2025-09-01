Karaman’da Engelli Bireylere Şiddet Olmuş

ENGELLİ BİREYLERİN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET ORTAYA ÇIKTI

Karaman’ın Başyayla ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezinde yaşanan olaylar, engelli bireylere yönelik uygulanan şiddeti gözler önüne seriyor. Yüzde 88 engelli olan Enes C., görüntülü konuşmalarında ablası Müşerref Cengiz’e “Beni tokatlıyorlar” dedi. Bunun üzerine Cengiz, valiliğe başvurarak şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine güvenlik kameraları incelendi ve görüntülerde bakıcıların özel gereksinimli bireyleri sürüklediği, tokatladığı ve fiziksel müdahalelerde bulunduğu anlar açıkça görüldü. Özellikle Enes C.’nin omzuna el koyan bakıcının, bireyin rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen tokat attığı tespit edildi. Ayrıca, kamera kayıtlarında bireylerin bakıcılardan kaçmaya çalıştığı dikkati çekti. Şiddet görüntülerinin ardından savcılık bir soruşturma başlattı.

ÇALIŞANLARIN İFADALARI ŞOKE EDİCİ

Başlatılan soruşturma çerçevesinde bakım merkezi çalışanlarının ifadeleri alındı. Bakım merkezi çalışanı M.D., 4 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, “06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu” şeklinde konuştu. Bunun dışında, olayları açıklarken “Diğer oda kapısında bekleyen İ.T. yanıma geldi ve şaka niyetiyle elimdeki pantolonu şahsa doğru salladım” diyerek şakanın doğasını savundu.

Bakım merkezi çalışanı H.B. ise, “7 Aralık 2024’te engelli S.G.’yi iteklediğim, çekiştirdiğim ve sonrasında şahsın kulağını çektiğim olayı aradan çok zaman geçtiği için şu an net olarak hatırlayamıyorum” açıklamasında bulundu. H.B. ayrıca, “S.G. sürekli olarak hem kendisine hem de başka engelli şahıslara elleriyle vurarak darp eden birisidir” dedi. Tokat atma eylemi nedeniyle de “Aradan çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum” ifadesini kullandı.

İFADELER ÜZERİNE ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Bir başka bakım merkezi çalışanı A.G., “7 Aralık 2024’te S.G. ile şakalaşıyordum. Şahsa tokat atmadım” dedi. Ayrıca, “19 Aralık 2024’te R.Ö. isimli şahıs sürekli kendini yere atıyordu ve şahsın kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum” şeklinde savunmada bulundu. Soruşturma sonucunda şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bakım evinin faaliyetlerine ise halen devam ettiği öğrenildi.