Karaman’Da Engellilere Şiddet Olayı

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Karaman’daki özel bakım merkezinde yüzde 88 engelli Enes C.’nin “Beni tokatlıyorlar” demesiyle başlayan olay, güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleriyle ortaya çıktı. Ablası Müşerref Cengiz’in şikâyeti üzerine açılan soruşturmada, üç bakıcının beş engelli bireye tokat attığı ve sürüklediği tespit edildi.

BAKICILAR TUTUKSUZ, MERKEZ FAALİYETTE

Olayla ilgili bakıcılar tutuksuz yargı sürecine alındı ancak bakım merkezi hala faaliyete devam ediyor. Bu durum, engelli bireylerin güvenliğini etkileyen bir konu olarak dikkat çekiyor. Korumaya alınması gereken bireylerin maruz kaldığı bu tür şiddet olaylarının araştırılması önemli bir konu.

ÖNEMLİ

