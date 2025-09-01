Karaman’da Özel Bakım Merkezi Şiddet

ENGELLİ BİREYLERİN MARUZ KALDIĞI ŞİDDETİN KAYNAĞI

Karaman’ın Başyayla ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezinde yaşanan olaylar, engelli bireylerin şiddetle karşılaştığını gözler önüne seriyor. Yüzde 88 engelli olan Enes C., görüntülü konuşmalar sırasında ablası Müşerref Cengiz’e “Beni tokatlıyorlar” dedi. Bunun üzerine Cengiz, valiliğe başvurarak şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine, bakım merkezinin güvenlik kameraları incelendi ve çok sayıda şok edici görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, bakıcıların özel gereksinimli bireyleri sürükleyip tokatladığı ve fiziksel müdahalelerde bulunduğu anlar yer aldı. Enes C.’nin omzuna el koyan bakıcının, bireyin rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen tokat attığı gözlemlendi. Ayrıca, bazı engelli bireylerin bakıcılardan kaçmaya çalıştığı da dikkat çekti. Şiddet görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından savcılık soruşturma başlattı.

BAKIM MERKEZİ ÇALIŞANLARININ AÇIKLAMALARI

Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bakım merkezi çalışanlarının açıklamaları şu şekilde oldu. Bakım merkezi çalışanı M.D., 4 Ocak 2025 tarihinde yaşanan bir olayda engelli A.A.’yı tutarken, “Bu esnada şahıs kendisini sert bir şekilde koltuğa attı. Görüntülerde ittirmiş gibi algılanıyor. 06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu” dedi. M.D., “Sevdiğim bir engelli bireydir” ifadesini de kullandı.

Bir diğer çalışan H.B. ise 7 Aralık 2024 tarihinde, “Engelli S.G.’yi iteklediğim, çekiştirdiğim ve kulağını çektiğim olayı aradan çok zaman geçtiği için şu an net olarak hatırlayamıyorum. S.G. sürekli olarak hem kendisine hem de diğer engelli bireylere darp eden birisidir” şeklinde konuştu. H.B., “06.09 sıralarında S.G.’ye tokat vurdum ancak niye tokat attığımı hatırlamıyorum” ifadesinde bulundu.

ŞİDDETİ GEREKÇELERİ

Bakım merkezi çalışanı A.G. ise 7 Aralık 2024 tarihli bir olayı anlatarak, “S.G. ile şakalaşıyordum. Şahsa tokat atmadım. R.Ö. isimli şahıs sürekli kendini yere atıyordu. Şahsın kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum” dedi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, ancak bakım evinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.