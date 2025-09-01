Karaman’daki Merkezde Engelli Şiddeti

ENGELLİ BİREYDE ŞİDDET VAKASI

Karaman’daki özel bir bakım merkezinde yaşayan yüzde 88 engelli Enes C.’nin “Beni tokatlıyorlar” demesiyle başlayan olaylar, güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntüleriyle doğrulandı. Müşerref Cengiz, ablası Enes’in yaşadığı durumu ihbar ederek şikâyette bulundu.

BAKICILARA SORUŞTURMA AÇILDI

Başlatılan soruşturmada, üç bakıcının beş engelli bireye tokat attığı ve sürüklediği tespit edildi. Bakıcılar tutuksuz olarak yargılanırken, bakım merkezi ise hâlâ faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, engelli bireylerin güvenliği ve hakları açısından önemli bir konu olarak gündeme geliyor.