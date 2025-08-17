Gündem

Karamürsel’deki Yangın Tamamen Kontrol Altında

karamursel-deki-yangin-tamamen-kontrol-altinda

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Next Sosyal’deki hesabından yangınların mevcut durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ÇANAKKALE’DEKİ MÜCADELE SÜRECEK

Yumaklı açıklamasında, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Çanakkale Gelibolu’daki yangının kontrol altına alınması için var güçleriyle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Yabancı Dil Öğreniminde Değişim Var!

İngilizce eğitimi alanında önemli bir dönüşüm yaşanıyor; ders içerikleri sadeleştiriliyor ve öğrenciler, dil becerilerine göre gruplandırılıyor.
Gündem

Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı, açıklamada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ifadelerine yer verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.