Karamürsel’deki Yangın Tamamen Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Next Sosyal’deki hesabından yangınların mevcut durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ÇANAKKALE’DEKİ MÜCADELE SÜRECEK

Yumaklı açıklamasında, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Çanakkale Gelibolu’daki yangının kontrol altına alınması için var güçleriyle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.