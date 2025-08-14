Karanlık Madde Ayna Evren İçinde Olabilir

KARANLIK MADDE ÜZERİNE YENİ BULGULAR

Ne ışık yayan ne de yansıtan karanlık maddenin, galaksileri bir arada tutacak kadar güçlü bir kütleçekim etkisi yarattığı ifade ediliyor. Ancak, bugüne kadar bu maddenin doğrudan tespitine yönelik girişimler sonuç vermedi. Kaliforniya Üniversitesi’nden fizikçi Stefano Profumo, Physical Review D dergisinde yayımladığı çalışmaları ile karanlık maddenin iki potansiyel kökenine dikkat çekiyor.

BİR AYNA EVREN OLARAK KARANLIK MADDE

İlk senaryoya göre, karanlık madde sadece karanlık parçacıkların ve kuvvetlerin bulunduğu bir “ayna evren”de mevcut olabilir. Bu evrende karanlık kuarklar ve gluonlar, bizim evrenimizdeki karanlık proton ve nötronları oluşturabilir. Yeterince yoğun karanlık baryon bulutları, çökme sürecine girerek kara delik benzeri yapılar oluşturabilir ve bu durum, evrendeki tüm karanlık maddeyi barındırabilir.

POTANSİYEL PARÇACIK OLUŞUMU

İkinci olasılık ise, Büyük Patlama’dan hemen sonra evrenin hızlı bir genişleme gösterdiği “kozmik ufuk” bölgesinde karanlık madde parçacıklarının meydana gelip evrene radyasyon gibi yayıldığı yönünde. Evrenin hâlâ genişlemeye devam etmesi, bu parçacıkların günümüzde bile ortaya çıkma ihtimalini artırıyor. Profumo, bu fikirlerin spekülatif olduğuna dikkat çekse de, imkansız olmadığını vurguluyor. Eğer karanlık fiziğin hâkim olduğu bir ayna evren gerçekten mevcutsa, belki bir gün oraya açılan bir kapı keşfedilebilir.