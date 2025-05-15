“Kararın Hızla Uygulanması Gerekiyor.”

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair önemli açıklamalar yaptı. Toplantıda, alınan kararın hemen uygulamaya geçirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, sahada atılacak somut adımların dikkatle takip edileceği ve sürecin sabote edilmesine dair her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olunduğu vurgulandı. Açıklamada, “Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ve cefakâr ailelerine aittir.” ifadesi kullanıldı.

MÜCADELEDE KARARLILIK

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.” sözlerine de yer verildi. Ayrıca, bölücü terör örgütü PKK’nın etkili olduğu bölgelerde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının bölge tamamen temizlenene kadar sürdürüleceği ifade edildi.

KOORDİNASYON MEKANİZMASI KURULACAK

MSB, silahların teslimi ile ilgili olarak devletin ilgili birimleri tarafından bölge ülkeleriyle koordineli bir mekanizma kurulacağını duyurdu. Bu gelişmeler, güvenlik güçlerinin terörle mücadele yöntemlerini geliştirmekte ve terör tehditlerine karşı ülke güvenliğini artırmakta önemli bir adım olarak görüldü.