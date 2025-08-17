“Karayollarındaki Hız Sınırlamaları Yeniden Düzenlenecek”

GENELGE YAYIMLANDI

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge çerçevesinde hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlarla uyum, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilecek. Özellikle yerleşim yeri harici bölünmüş yollar başta olmak üzere ülke genelinde hız sınırlarını azaltan işaretlemeler gözden geçirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri standartlar açısından incelenecek ve okul, hastane gibi istisnalardaki yaya geçitleri haricindeki hemzemin geçitlerin kaldırılması planlanıyor.

KOORDİNASYONU İLGİLİ KURUMLAR YÜRÜTÜYOR

Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla birlikte ilgili belediyeler ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülecek. Yeni düzenlemelerle birlikte “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi esas alınacak.

DÜZENLEMELERİN TAMAMLANMA TARİHLERİ

Yapılacak düzenlemeler, öncelikli yollarda 1 Eylül tarihine, diğer yollarda ise 31 Aralık tarihine kadar tamamlanacak. Bu düzenlemeyle, yaya geçitlerinden otoyollardaki trafik tabelalarına kadar her detay denetlenerek, sürücünün dikkatini dağıtan veya gereksiz levhaların kaldırılması, her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralının oluşturulması amaçlanıyor.