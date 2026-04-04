Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bahar Taş’ın Ölümü Üzerine Gözaltı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir teknede meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucunda 35 yaşındaki Bahar Taş hayatını kaybetti. Olayın ardından teknenin sahibi gözaltına alındı.

KİRALIK TEKNEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi’nde ikamet eden Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte 7 Şubat’ta Muğla’nın Milas ilçesine seyahat etti. İddialara göre, arkadaş grubu, geceyi kiraladıkları ‘Adas’ isimli teknede geçirdi. 8 Şubat tarihinde saat 14.30 civarında Taş’ın kamarada hareketsiz yatmakta olduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Bahar Taş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Taş’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi sonrasında, Bahar Taş, Aydın’ın Efeler ilçesindeki Çeştepe Mezarlığı’nda defnedildi.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENMİŞ

Yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Raporu’na göre, Taş’ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tekne sahibi olduğu tespit edilen Savaş E.’yi Aydın’da gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, Milas’a getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Teknede bilirkişi incelemesi de devam ediyor.