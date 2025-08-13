Gündem

Kardeş Kavgası, Cinayetle Sonuçlandı

kardes-kavgasi-cinayetle-sonuclandi

KAN DONDURAN CİNAYET OLAYI

İstanbul’da yaşanan korkunç bir cinayet olayı, Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mezarlığı’nın önünde, gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Olayın başlangıcında, kardeşler arasında belirsiz bir nedenle tartışma çıkıyor.

TABANCAYLA SALDIRDI

Tartışma hızla büyüyor ve bu sırada Berat G., ağabeyi Murat G.’ye tabancayla ateş ediyor. Olay sonrasında, yaralanan Murat G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Murat G. hayatını kaybediyor.

POLİSİN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMALARI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını topluyor. Kardeşler arasındaki tartışmanın nedenine dair soruşturma sürerken, firari şüpheli Berat G.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatılıyor.

ÖNEMLİ

