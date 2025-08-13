Gündem

“Kardeşler Arasındaki Kavga Cinayetle Bitti!”

KAN DONDURAN CİNAYET İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Taşoluk Mezarlığı’nın önünde, gece 03.00 sıralarında korkunç bir cinayet olayı yaşandı. İddialara göre, iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.

TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Berat G., ağabeyi Murat G.’ye tabancayla ateş etti. Bu saldırı sonucu yaralanan Murat G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Murat G. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını toplayarak delil çalışması yaptı. Kardeşler arasındaki husumetin nedenine dair soruşturma devam ederken, firari şüpheli Berat G.’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

