“Kargo Şoförü İntihar Etti, 3 Yaşındaki Çocuk Öldü”

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE KAZA ANI

Edinilen bilgilere göre, kaza Akçaburgaz Mahallesi’nde gerçekleşti. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesiyle oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Ne yazık ki, çocuk olay yerinde feci bir şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından şoför Erdal Ç., şoka girerek olay yerinden kaçtı.

ŞOFÖRÜN İNTİHARI

Erdal Ç., birkaç sokak ilerleyerek aracını kenara çekti ve kendini aracın içinde kilitledi. Vicdan azabı çeken şoför, bıçağını kullanarak kendi boğazını keserek intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.