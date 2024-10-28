More
Gündem

“Kargo Şoförü İntihar Etti, 3 Yaşındaki Çocuk Öldü”

kargo-soforu-intihar-etti-3-yasindaki-cocuk-oldu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE KAZA ANI

Edinilen bilgilere göre, kaza Akçaburgaz Mahallesi’nde gerçekleşti. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesiyle oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Ne yazık ki, çocuk olay yerinde feci bir şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından şoför Erdal Ç., şoka girerek olay yerinden kaçtı.

ŞOFÖRÜN İNTİHARI

Erdal Ç., birkaç sokak ilerleyerek aracını kenara çekti ve kendini aracın içinde kilitledi. Vicdan azabı çeken şoför, bıçağını kullanarak kendi boğazını keserek intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Gürcistan’da Seçim Tartışmaları Sürüyor

Gürcistan'da iktidardaki Gürcistan Rüyası partisinin cumartesi günüki parlamento seçimini kazanması, ülkede artan gerilimlere yol açtı.
Flaş

Türk Azınlığın Oyları Bulgaristan’da Dağıldı

Bulgaristan, son üç yıldaki siyasi belirsizliklerin ardından düzenlediği yedinci erken seçimde, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB partisinin zaferiyle yeni bir döneme girdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.