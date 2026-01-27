Kargu İha’larla Sürü Saldırı Testi Başarıyla İcra Edildi

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR DÖNEM: KARGU İHA TESTİNDE BAŞARI

Savunma Teknoloji Mühendislik tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi çerçevesinde, 20 adet vurucu KARGU İHA ile yapılan testler neticesinde hedeflerin gerçek mühimmatla tam isabetle vurulması sağlandı. Testler, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleşti. Geliştirilen milli algoritmalarla donatılan ve dağıtık mimariye sahip olan bu sürü zekası, tek bir operatör tarafından kontrol edilebildi.

KARGU İHA’larının görev bölgesine otonom olarak ulaşmasının ardından, üç farklı hedef için otonom bir şekilde alt sürülere ayrılması dikkat çekti. Hedeflerin imhası için gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, hedeflerin tam isabetle yok edildiği bildirildi. Test sürecini, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından üst düzey askeri yetkililer de izledi. Bu saldırı, Türkiye’de sürü İHA kabiliyetinin gerçek mühimmatlı bir operasyonel senaryoda test edildiği ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

KARGU’ların 10 kilometrelik bir görev menzili bulunduğu ve 25 dakika boyunca havada kalabildiği aktarıldı. Bu İHA’lar, insan ya da araç hedeflerini ayırt edebilme yeteneğine sahipken, anti-personel ya da zırh delici mühimmat taşıyabiliyor. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak birbirleriyle haberleşerek hedef tipine göre otonom saldırılar gerçekleştirme kabiliyetine de sahip.