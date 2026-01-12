Karla Kaplanan Yolda Mahsur Kalanların Yanında Kızılay Var

Muş-Bingöl kara yolunun Gedik rampası yakınlarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yol trafiğe kapandı. Bu durum sonucunda, 80 araçta bulunan yaklaşık 180 kişi mahsur kaldı.

YARDIM EKİPLERİ BÖLGEDE

Hızla durumu bildirmenin ardından bölgeye ulaştırılan Kızılay Muş Şubesi ekipleri, yolda kalan vatandaşlara destek sunmaya başladı. Kızılay ekipleri, zor hava koşullarında ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlara destek verirken, mahsur kalan vatandaşlara da kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

DESTEK SÜRECEK

Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, bu zorlu hava şartlarında yolda kalan vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, ihtiyaç duyulan noktalarda beslenme desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.