Karla Kaplanan Yolda Mahsur Kalanların Yanında Kızılay Var

karla-kaplanan-yolda-mahsur-kalanlarin-yaninda-kizilay-var

Muş-Bingöl kara yolunun Gedik rampası yakınlarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yol trafiğe kapandı. Bu durum sonucunda, 80 araçta bulunan yaklaşık 180 kişi mahsur kaldı.

YARDIM EKİPLERİ BÖLGEDE

Hızla durumu bildirmenin ardından bölgeye ulaştırılan Kızılay Muş Şubesi ekipleri, yolda kalan vatandaşlara destek sunmaya başladı. Kızılay ekipleri, zor hava koşullarında ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlara destek verirken, mahsur kalan vatandaşlara da kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

DESTEK SÜRECEK

Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, bu zorlu hava şartlarında yolda kalan vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, ihtiyaç duyulan noktalarda beslenme desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.
Gündem

Marmaris’te Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Marmaris'te kısa süreli dolu yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyaza sararak etkili oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.