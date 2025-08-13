Karnaval, Süper FM 33 ve JoyTürk 22!

KARNAVAL EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin köklü radyoları, Karnaval ekosistemi ile büyüyor ve yüksek kaliteli içerikleri ile sektördeki yönlendirici rolünü sürdürüyor. 30’u aşkın dijital radyosu, 17 farklı kategoride 100’e yakın podcast serisi ve Karnaval App ile milyonların yaşamına dokunan Karnaval, dinleyicileri ile birlikte Süper FM’in 33’üncü ve JoyTürk’ün 22’nci yılını kutluyor. Ağustos ayı, Karnaval’ın efsanevi radyoları için yenilikleri duyurmanın ve kutlamaların zamanı oldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ İÇERİKLER

1992 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk özel radyolarından biri olan Süper FM ve Türkçe Pop’un en iyisi JoyTürk, dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle dinleyicilerine daha zengin deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Konser, sponsorluk ve festival iş birlikleri ile dikkat çeken Karnaval, K-POP türüne özel dijital radyosu ile içerik yelpazesini genişletiyor. Dinleyicilerine, sınırların ötesinde bir ses yolculuğu vadediyor.

1 milyon Karnaval APP kullanıcısı ve web platformları üzerinden 20 milyon dinleyiciye ulaştıklarını belirten Karnaval CEO’su Burak Can, markanın vizyonunu şu sözlerle aktarıyor: “Temmuz ve Ağustos ayları, Karnaval ailesi için kutlamalarla dolu geçti. Beş ulusal radyomuzun doğum günlerini ardı ardına kutladık ve her biri, dinleyicilerimizle kurduğumuz güçlü bağın birer simgesi oldu. JoyTürk ve Süper FM gibi köklü markalarımız, Metro FM ve Joy FM’in katkısıyla birlikte, 30’u aşkın dijital radyomuz ve 20 milyon dinleyiciye ulaşan platformumuzla dinleyicilerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlü hale getiriyoruz.

YENİ DİJİTAL İÇERİKLER VE GELECEK HEDEFLERİ

Radyolarımız sadece müzik değil; aynı zamanda milyonlarca insanın hayatına dokunan anılar ve paylaşılan duygular demek. Genç dinleyicilerimizle yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz workshoplardan aldığımız geri bildirimlerle, yeni K-POP radyomuzu hayata geçirdik. Henüz 10 gün önce yayına başlayan K-POP radyomuz, Karnaval App ve karnaval.com’dan ulaşılabiliyor ve dinleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Konserlerden festivallere, sponsorluklardan dijital platformlara kadar uzanan geniş yelpazemizle dinleyicilerimizin ruhuna dokunmaya devam ederken, yeni teknolojiler ve içeriklerle bu bağı daha da güçlendireceğiz. Karnaval olarak, radyonun gücünü dijitalle birleştirerek attığımız bu adımlar, sadece bir başlangıç. Bugüne kadar bize güvenen dinleyicilerimize, tutkularını mikrofona taşıyan ekip arkadaşlarımıza ve bu yolculuğu mümkün kılan iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.