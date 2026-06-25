Karneler 10.00-12.00 Saatleri Arasında Dağıtılacak

Eğitim
Öğrenci, takdir belgesini gururla tutuyor
2025/2026 eğitim öğretim yılı karne dağıtım süreci, öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatilinin başlangıcını müjdeleyecek.
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Milyonlarca öğrenci ve veli, 8 Eylül’de başlayan 2025/2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü sona ermesiyle karne heyecanı yaşayacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler yaz tatiline merhaba diyecek. Okullar yeniden 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğretmenler ise 1 Eylül Salı günü görevlerine başlayacak.

KARNELER RESMİ TÖRENLERLE DAĞITILACAK

Bazı okullarda özel karne törenleri düzenlenecek. Kaymakamlar ve valiler bu törenlere katılacak. Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Karnelerin saat 10.00 ile 12.00 arasında dağıtılması bekleniyor. Kesin saat ise Perşembe akşamı okul müdürlerine verilecek talimatla netleşecek.

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