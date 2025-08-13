Kars’ta 50. Kurt Uydulu Takipte

KURTLARIN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Sarıkamış bölgesinde gerçekleştirilen “Büyük Memeliler İzleme Projesi” çerçevesinde kurtların uydu vericilerle takibi sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izniyle KuzeyDoğa Derneği tarafından hayata geçirilen projeye, Koç ve Utah üniversitelerinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. Josip Kusak ve uzman biyolog Emrah Çoban liderlik ediyor.

KURTLARDA YÜZDE 50’LİK ARTIŞ

Yaklaşık 14 yıldır devam eden arazi çalışmalarıyla kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışları hakkında önemli veriler elde ediliyor. Bu yıl verici takılan 50’nci kurt da izlemeye alındı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2011’de başlayan çalışmanın beklenenden çok daha geliştiğini belirterek, “50’nci kurdumuza ulaştık. Başlangıçta bu kadar yol kat edebileceğimizi düşünmüyorduk.” şeklinde konuştu.

Çoban, elde edilen verilerin hem bilimsel araştırmalar hem de koruma planlaması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkelerden biriyiz. Bu, ülkemizdeki bilimsel çalışmaların başarısını gösteriyor.” dedi. Büyük sürüleri gözlemlediklerini belirten Çoban, geçmişte en kalabalık grubun 10 bireyden oluştuğunu, bu yıl verici taktıkları bir sürüde yaz ortasında bile 5 kurt tespit ettiklerini ifade etti.

Fotokapanlar, uydu takip cihazları ve arazi gözlemleriyle kurtların yaşam alanlarını izlediklerini söyleyen Çoban, hayvanların bıraktığı iz ve dışkıların da analiz edildiğini aktardı. Çoban, ilginç bulgulardan birinin, ikinci yakalanan bir kurdun bir yıl içinde 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullanması olduğunu belirterek, “Koruma alanlarını planlarken bu tür veriler hayati önem taşıyor. Böylece hayvanlara daha fazla güvenli yaşam alanı sağlayabiliriz.” diye ekledi.